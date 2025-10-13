Secuestran en Corrientes un auto implicado en robos con inhibidores en el estacionamiento de un supermercado

La Dirección General de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes concretó un importante golpe contra la modalidad delictiva conocida como inhibidores de señal. En la noche del domingo, se logró el secuestro de un vehículo implicado en, al menos, dos hechos de robo ocurridos en el playón de estacionamiento del supermercado Carrefour de la Capital.

Las fuerzas de seguridad ya contaban con cuatro órdenes de allanamiento y secuestro del vehículo. Fue gracias a una tarea de vigilancia sostenida que se logró dar con el automóvil y proceder a su incautación.

Allanamientos y detenciones pendientes

Tras el secuestro del vehículo, se implementó un operativo para que en la mañana de este lunes se diligenciaran los allanamientos correspondientes:

Dos allanamientos en un alquiler de calle Teresa de Calcuta casi calle 200.

Dos allanamientos en el barrio San Marcos.

En estos procedimientos, se contó con la colaboración del personal de la Dirección de Trata de Personas.

Si bien el vehículo fue secuestrado, se informó que por tratarse de un delito de hurto (robo sin violencia) y no de robo a mano armada, los ocupantes del automóvil no quedaron detenidos al momento del procedimiento.