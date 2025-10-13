Boca Unidos se consagró campeón provincial Sub-13

El selectivo de la categoría 2012 del Club Atlético Boca Unidos (CABU) se quedó con el Torneo Provincial de Clubes 2025. Venció al Club Comunicaciones de Mercedes de visitante y con un contundente 5 a 1.

Se trata del segundo título del año para las divisiones infanto-juveniles de la institución. Además comenzaron el Torneo Provincial Sub-9 liderando su zona.

Las instancias de semifinal y final se jugaron este sábado 11 de octubre en el estadio “Lorenzo Colombi”.

La primera llave, enfrentó en horas de la mañana al CABU con Juventud Unida de Ituzaingó. El encuentro terminó 3 a 0 a favor del conjunto de Capital dirigido por José Moreira y Sergio Alegre.En la final esperaba el Club Comunicaciones que había dejado atrás a Robinson de Virasoro tras vencerlo 2 a 1. Vale recordar que “El Cartero” era el campeón vigente de la competencia.

El partido entre los capitalinos y los mercedeños se disputó ese mismo día a partir de las 16.30. El aurirrojo se puso rápidamente en ventaja a los dos minutos con un gol marcado por el defensor central Aaron Canteros tras un córner. Un minuto después, luego de una serie de toques rápidos y un pase que rompió la última línea, Jonatan Ríos aumentó la diferencia.

A los 14 minutos, el extremo izquierdo de Comunicaciones, Ismael Ferrau, tiró un centro que terminó ingresando en el arco custodiado por Dionel Vallejos. Sin embargo, seis minutos después, un centro por la derecha de Ríos complicó al defensor Thiago Giménez que terminó despejando contra su propio arco. El cuarto gol llegó a los 28 minutos tras una serie de rebotes en un tiro libre indirecto en el área chica que fue capitalizado por el capitán Jeremías López.

En el segundo tiempo “El Cartero” buscó ser protagonista pero no tuvo resultados. A los 74, Tomás Barrios conectó un cabezazo para el aurirrojo que terminó de sellar la victoria. De esta forma, la Sub 13 se quedó con el torneo organizado por la Federación Correntina de Fútbol (FeCof).

El aurirrojo integró la Zona 5 con Deportivo Empedrado, Deportivo Concepción y Club Empedradeño El Potrero. Del grupo salió líder tras ganar los tres partidos. En octavos de final chocó con Deportivo Mitre de Paso de Los Libres y pasó de instancia luego de una tanda de penales que concluyó 5 a 4.

Para los cuartos de final le tocó Club Social y Deportivo Barracas al que se impuso por la mínima diferencia.

Líderes provinciales

Las divisiones formativas del CABU están cerrando un año destacado a nivel de clubes provincial.

La Sub-11 se consagró campeón del Torneo Provincial de Clubes el pasado 5 de julio tras vencer 1 a 0 Barracas de Paso de Los Libres.

Por otra parte, la semana pasada inició la competencia provincial para la categoría Sub-9. El conjunto, dirigido por Miguel Azula y Ariel Chapo, obtuvo dos victorias y un empate. Así lideraron la Zona 3 con siete puntos, un grupo que compartieron con San Martín de Esquina, Huracán de Goya y Football de Santa Lucía.