Scaloni confirmó que López jugará frente a Puerto Rico

La selección Argentina, con la participación del correntino José Manuel López, enfrentará este martes a su par de Puerto Rico en el marco de un amistoso internacional.

El encuentro se disputará en el Chase stadium de la ciudad estadounidense de Miami desde las 21 horas.

En la previa del último entrenamiento, el director técnico Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y se refirió a la presencia de Lionel Messi, que regresó a la convocatoria tras jugar -y convertir un doblete- con Inter Miami ante Atlanta United por la MLS.

"Lo vi jugar el sábado, como imagino que la mayoría. Terminó bien. Si está en condiciones mañana jugará", manifestó el entrenador. "Veremos si está para jugar de entrada o algunos minutos. Si ha vuelto para estar con nosotros es porque va a tener minutos pero no podría decirte cuantos", agregó.

Además, adelantó que alguno de los futbolistas más nuevos en la citación tendrán minutos. Sobre el delantero correntino José Manuel López sostuvo: "El Flaco no nos ha sorprendido porque lo veníamos siguiendo de hace un tiempo, pero en los últimos meses ha pegado un salto importante. Es un gran jugador y puede dar aún más. Estamos contentos con su aporte. Si el martes va todo va bien tendrá su oportunidad de poder jugar y de vestir la camiseta de su Selección".

De concretarse el anticipó de Scaloni, López tendrá su debut con la albiceleste en su segunda convocatoria en la selección.

El delantero del Palmeiras estuvo en la última doble fecha de la Eliminatoria Sudamericana pero no jugó. Lo mismo sucedió en el encuentro del viernes frente a Venezuela.