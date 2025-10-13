Un trabajador fue despedido por WhatsApp y ahora cobrará una indemnización millonaria

Un trabajador no registrado fue despedido mediante un mensaje de WhatsApp y ahora recibirá una indemnización tras un fallo del Juzgado Laboral N° 2, que consideró válida la notificación, aunque incompleta.

El hecho ocurrió el 25 de agosto de 2022, cuando L., quien trabajaba como repositor en un comercio desde hacía tres meses, recibió un mensaje de WhatsApp que informaba su despido:

“Hola L., soy J.. Estoy al tanto de tu desempeño. Lamentablemente vamos a prescindir de tu servicio”.

El Juzgado Laboral N° 2 validó el mensaje como medio formal de notificación, tras un peritaje informático que verificó la autenticidad del mensaje, la fecha de envío y el número de origen.

Sin embargo, la empresa no cumplió con la obligación legal de indicar las causas del despido de manera clara, como exige la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que los motivos deben ser expresados de “modo suficientemente claro”.

El doctor Rodrigo Orrantía, especialista en derecho laboral, explicó que los motivos genéricos e imprecisos convierten el despido en injustificado, lo que fundamentó la condena.

Como resultado, la empresa fue obligada a pagar a L. una indemnización de $435.242,85 más intereses, por no respetar la normativa laboral vigente.