Carnaval de Corrientes Paso de los Libres Municipalidad de Corrientes
Paso de los Libres

La Justicia de Corrientes ordenó la detención de acusado de fotografiar menor por debajo de la falda

El Fiscal de Investigaciones, Facundo Sotelo, dispuso la captura del sujeto identificado como L.G. En el marco de la investigación, la Policía realizó allanamientos en dos domicilios donde se secuestraron dispositivos móviles y una notbook. 

Por El Litoral

Lunes, 13 de octubre de 2025 a las 19:29

La Justicia de Corrientes ordenó este lunes la detención del hombre acusado de tomar fotografías por debajo de la falda de una menor en la ciudad de Paso de los Libres. La medida fue dispuesta por el Fiscal de Investigaciones concretas, Facundo Sotelo.

El sujeto, identificado como L.G, por el momento no fue aprehendido y la Policía centra la investigación en determinar si se encuentra aún en la ciudad, a la espera de concretar su captura.

En las últimas horas, se realizaron allanamientos en dos domicilios vinculados al acusado, en los cuales se secuestraron un notbook y dispositivos móviles. Estos elementos serán peritados para incorporarlos a la investigación como prueba del delito, según confirmó el portal local confirmado.com.ar.

La denuncia partió de cámaras de seguridad

El caso se inició luego de que una empleada de un local comercial se encontrara revisando las imágenes de las cámaras de seguridad. En la secuencia, observó claramente cómo un hombre utilizó la cámara de su celular para tomar fotografías debajo de la falda de la menor.

Tras observar esta secuencia, se realizó la denuncia pertinente, por lo que la Unidad Fiscal de turno inició las diligencias y ordenó el secuestro de las imágenes de las cámaras de seguridad para incorporarlas formalmente a la investigación.

