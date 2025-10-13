Mandiyú espera por refuerzos del Federal A

El Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 se pondrá en marcha el próximo fin de semana y el Deportivo Mandiyú espera concretar la llegada de jugadores que vienen del Federal A.

Mandiyú, el único representante del fútbol capitalino en el certamen que organiza el Consejo Federal, entró en la recta final de su preparación de cara al debut del domingo 19 cuando visite a Defensores de San Roque por la primera fecha de zona 3 de la Región Litoral Norte.

El pasado fin de semana, Mandiyú disputó un par de amistosos frente a un seleccionado de la ciudad de San Lorenzo con triunfos contundentes. Fabián Ponce probó la probable formación titular, aunque espera de jugadores de importancia para cerrar el plantel.

"Esperamos que algunos equipos terminen de jugar en el Federal A para poder sumar algunos jugadores", adelantó el DT en declaraciones a Era Por Abajo (Radio UNNE).

Al concluir la segunda etapa de la Reválida en el Federal A, varios clubes quedaron eliminados y se abrió el abanico de jugadores que están disponibles.

La intención del cuerpo técnico y dirigentes es sumar al menos cinco jugadores. Si bien no quiso adelantar nombres, si dijo que se busca un arquero, un defensor, dos volantes y dos delanteros.

"Lo ideal es trabajar con unos 23 jugadores de campo para el torneo", contó "Bocha" Ponce. "Cuando iniciamos el año, allá por febrero, el objetivo era tener una base para jugar el Regional. Confío en los jugadores que están pero debemos sumar algunos en puestos claves para tener variantes", agregó.

Por el momento, las caras nuevas del plantel capitalino son el volante Leandro Córdoba que llega desde Resistencia, Juan Romero Chiappe que llega desde Independiente de la Liga Correntina y el experimentado volante Julio Montero, ex Boca Unidos en la Primera Nacional que tiene como última procedencia el fútbol de Mongolia.

Además, se concretaron los regresos de Lautaro Mendoza que estaba en Belgrano de Curuzú y José Monzón que militó en Curupay.

En tanto que se descartó el regreso del arquero paraguayo José Aquino y del delantero Marcos Giménez por cuestiones reglamentarias (exceden la cantidad de clubes en una temporada).