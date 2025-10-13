San Martín examina el buen presente de Ferro

Una gran prueba afrontará este martes San Martín de Corrientes en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol. Desde las 22.00, en el estadio Héctor Etchart de Caballito se medirá con Ferro Carril Oeste en lo que será su quinta presentación de la temporada.

San Martín viene de lograr una clava victoria sobre San Lorenzo (81 a 63) en lo que fue el primer festejo como visitante del presente torneo para quedar con un registro de 2 triunfos en 4 presentaciones.

El equipo correntino mostró en el tercer cuarto, los recursos que tiene para anotar y definió el pleito gracias a un parcial de 22 a 7 en el tercer capítulo. Después, la defensa, una característica en los equipos de Gabriel Revidatti, permitió llegar a un final con relativa tranquilidad.

Para Ferro será su regreso a la competencia liguera después de sus paso por la Sudamericana donde ganó invicto el Grupo B y clasificó a los cuartos de final. El conjunto de Caballito también está sin derrotas en la competencia nacional. Ganó los tres partidos que disputó y aparece como uno de lo líderes.

El conjunto porteño tiene como entrenador a Federico Fernández y dentro del plantel están Jonatan Torresi, Valentín Bettiga, Facundo Piñero, Eduardo Vasirani, Emiliano Lezcano y Felipe Rodríguez.