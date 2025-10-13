Núñez López y García se consagraron campeones argentinos

El Torneo Nacional Clausura de Judo que se concretó en San Juan permitió la consagración como campeones argentinos de Máximo Núñez López y Franco García, integrantes del equipo del Club de Regatas Corrientes.

El certamen se desarrolló el pasado fin de semana en el estadio Aldo Cantoni de la capital sanjuanina. Por allí pasaron más de 1500 judocas provenientes de todas las provincias del país y de todas las categorías.

Máximo Núñez López ratificó su dominio en la categoría Infantil A -53kg. Y logró la medalla de oro. El joven deportistas viene de dos lograr dos títulos nacionales en el 2024, uno en el Apertura 2025, un subcampeonato en el Centro República y es el mejor de su categoría en el ranking.Por su parte, Franco García se consagró campeón nacional en Junior Novicio -73kg, y además fue medalla de bronce en Kyu Novicio -73kg.Francisco Rabadán fue el entrenador del equipo regatense y Luciano Báez sufrió una lesión en la semifinal y terminó en el 5° puesto en Kyu Graduados -66kg.