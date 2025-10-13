Corrientes: murió el joven que estaba internado en Goya tras ser apuñalado

La Policía de Corrientes informó que murió el joven de 20 años de edad, que se encontraba internado desde hacía casi un mes, tras haber resultado gravemente herido con un arma blanca en la ciudad de Goya.

El hecho que derivó en este trágico desenlace ocurrió el pasado 20 de septiembre, alrededor de las 08:30, en la intersección de las calles Medrano y cortada Fleitas de esa ciudad. Por causas y circunstancias que aún se investigan, el joven resultó lesionado con heridas producidas con un arma blanca, aparentemente luego de participar en un altercado o riña con otro hombre.

El autor continúa detenido

Tras el incidente, el joven herido fue trasladado al nosocomio local. Dada la gravedad de las lesiones, permaneció internado hasta la fecha, cuando cerca de las 11:00 de este lunes se informó su fallecimiento.

El presunto autor del ataque, un hombre que se hizo presente de forma espontánea en la Comisaría de Distrito 1ª de Goya luego del hecho, continúa detenido a disposición de la Justicia.