En Goya recuperaron una motocicleta robada en otro punto de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el lunes recuperó una motocicleta con pedido de secuestro en la localidad de Goya, la cual fue robada en otro punto de la provincia.

Durante un control vehicular y de identificación de personas, efectivos de la Comisaría Primera de Goya detuvieron la marcha de una motocicleta marca Honda, modelo Wave de 110 cc., dirigida por un joven.

Al solicitar la documentación del rodado, el conductor manifestó no poseerla, tras lo cual se inició una averiguación sobre el vehículo. De esta manera se confirmó que la motocicleta tenía un pedido de secuestro tras ser denunciada como robada en la localidad de Santa Lucía.

Por tal motivo, el rodado fue secuestrado y trasladado a la dependencia mencionada, donde se continuaron con los trámites de rigor.