Día de la Madre: tres días con 40% de ahorro y cuotas sin interés para celebrar a mamá

Del 17 al 19 de octubre de 2025, inclusive, el Banco de Corrientes ofrecerá una promoción especial por el Día de la Madre, con sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Durante esos tres días, los clientes accederán a un 40% de descuento en hasta 3 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $40.000.

El beneficio abarca una amplia red de comercios adheridos en rubros elegidos para esta promoción: indumentaria, zapaterías, marroquinerías, librerías, cuidados personales, estéticas y spa, ópticas, accesorios, relojerías y joyerías, bazares, perfumerías, peluquerías y una completa oferta gastronómica que incluye confiterías, restaurantes y fast food, además de bombonerías, heladerías, reposterías, bodegas y carnicerías.

Octubre se vuelve así un mes propicio para aprovechar beneficios que alivian el bolsillo, con descuentos significativos y opciones de pago accesibles. La iniciativa, además, promueve el consumo y fortalece al comercio local, motor clave de la economía correntina.

Con esta acción, el BanCo se reafirma como un aliado estratégico que potencia la capacidad de compra de sus clientes en fechas de alta demanda, sin perder el foco en la cercanía y el servicio. Cabe aclarar que todos los días de la semana los clientes de la entidad financiera correntina cuentan con beneficios y descuentos en más de mil comercios adheridos, los cuales pueden conocerse en el mismo sitio web de promociones.

Las bases y condiciones, así como el total de comercios adheridos, pueden conocerse en www.promosdelbanco.com.