Una menor de edad es intensamente buscada en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a una menor de edad que desapareció en la ciudad Capital.

Se trata de Zoe Morena del Mar Celi Seminario, de 13 años, quien fue vista por última vez el lunes 13 de octubre. La denuncia de su desaparición fue realizada en la Comisaría Primera de Mujer y el Menor, donde la Fiscalía de Investigación de turno tomó intervención en el caso.

Zoe responde a las siguientes características: 1,55 metros de estatura, tez morena, contextura delgada, cabello teñido colorado, lacio suelto, pasando el hombro con flequillo y ojos marrones grandes.

La última vez que fue vista, la menor traía puesto uniforme escolar, pollera azul tableada, suéter azul, medias azules y zapatos negros y una mochila de con dibujo de todos los colores.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar a esta menor, puedan hacerlo ante la citada Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, o llamar al 3794-432913; o la dependencia más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.