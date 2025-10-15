Allanamiento en Corrientes: secuestraron marihuana, armas y cartuchos

La Policía de Corrientes informó este miércoles que secuestraron marihuana, armas, cartuchos y otros elementos tras un allanamiento en el marco de una investigación por un hecho delictivo ocurrido en la localidad de Paso de la Patria.

El operativo, que se realizó en una finca ubicada por calle Navajas Artaza y Ruta Provincial N°98.

Durante la diligencia, los uniformados secuestraron varios elementos de interés para la causa y otros cuya procedencia es investigada.

Entre los objetos hallados, la Policía incautó bolsas de cemento presuntamente relacionadas con el hecho investigado, así como una escopeta con cartuchos, un arma de fuego, una bomba de agua, municiones de distintos calibres y dos plantas de marihuana.

Todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente y trasladado a la dependencia policial correspondiente para continuar con los trámites de rigor.

En paralelo, se iniciaron actuaciones por receptación de elementos de dudosa procedencia, mientras continúa la investigación para determinar la responsabilidad de los involucrados.