¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

lluvias en Corrientes Selección Argentina puente Chaco-Corrientes
lluvias en Corrientes Selección Argentina puente Chaco-Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Paso de la Patria

Allanamiento en Corrientes: secuestraron marihuana, armas y cartuchos

El operativo se realizó en una vivienda de Paso de la Patria, donde hallaron materiales vinculados a una causa en investigación, además de otros objetos de origen sospechoso.

Por El Litoral

Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 15:13

La Policía de Corrientes informó este miércoles que secuestraron marihuana, armas, cartuchos y otros elementos tras un  allanamiento en el marco de una investigación por un hecho delictivo ocurrido en la localidad de Paso de la Patria.

El operativo, que se realizó en una finca ubicada por calle Navajas Artaza y Ruta Provincial N°98.

Durante la diligencia, los uniformados secuestraron varios elementos de interés para la causa y otros cuya procedencia es investigada.

Entre los objetos hallados, la Policía incautó bolsas de cemento presuntamente relacionadas con el hecho investigado, así como una escopeta con cartuchos, un arma de fuego, una bomba de agua, municiones de distintos calibres y dos plantas de marihuana.

Todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente y trasladado a la dependencia policial correspondiente para continuar con los trámites de rigor.

En paralelo, se iniciaron actuaciones por receptación de elementos de dudosa procedencia, mientras continúa la investigación para determinar la responsabilidad de los involucrados.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD