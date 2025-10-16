Trasladaban un carrito de hierro y fueron detenidos por la Policía

La Policía de Corrientes informó que este miércoles demoró a dos personas por haber sustraído un elemento en la ciudad capital.

Los agentes fueron alertados al 911 que una persona estaba trasladando un carrito de hierro por las calles Ex Via y Pergamino.

Tras la notificación y las intensas tareas de rastrillaje por la zona, los hombres fueron encontrados y dos hombres mayores de edad fueron demorados. En tanto, el elemento secuestrado fue trasladado a la comisaría jurisdiccional para continuar con los trámites de rigor.