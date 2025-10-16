¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

aumento de boleto Robo Machetes
CORRIENTES

Trasladaban un carrito de hierro y fueron detenidos por la Policía

Por El Litoral

Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 07:29

La Policía de Corrientes informó que este miércoles demoró a dos personas por haber sustraído un elemento en la ciudad capital.

Los agentes fueron alertados al 911 que una persona estaba trasladando un carrito de hierro por las calles Ex Via y Pergamino.

Tras la notificación y las intensas tareas de rastrillaje por la zona, los hombres fueron encontrados y dos hombres mayores de edad fueron demorados. En tanto, el elemento secuestrado fue trasladado a la comisaría jurisdiccional para continuar con los trámites de rigor.

 

