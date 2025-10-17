¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Mauricio Macri lluvias en Corrientes evacuados
Mauricio Macri lluvias en Corrientes evacuados
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 17 de octubre de 2025

Por El Litoral

Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 07:06

Murió un obrero al desmoronarse una zanja en Esquina

Lluvias intensas en Corrientes: el mayor acumulado se registró en Ituzaingó con 200 mm

Tenía condenas por abusos sexuales estaba libre y violó a mujer con Síndrome de Down

Macri reclamó a Milei que convoque al diálogo tras las elecciones del 26

Detuvieron a dos hombres por violentar un carro de comidas en Corrientes

El boleto de colectivo en Corrientes aumenta a 1890 pesos

Nuevo valor del boleto de colectivos: cuándo empezará a regir

Insólito: faenaron 12 ovejas y apresaron a tres cuatreros en operativos en Bonpland

Municipales de Corrientes: el plus complementario se pagará desde el lunes 20 de octubre

Elecciones en el Colegio de Abogados: dos listas se disputan la presidencia

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD