Teatro Vera: reprogramaron “Marica”, la función de de Pepe Cibrián Campoy

El Teatro Oficial Juan de Vera informó este miércoles la reprogramación de la obra “Marica”, protagonizado por Pepe Cibrián Campoy, originalmente pautado para el 31 de octubre. La nueva fecha será el viernes 21 de noviembre, a las 21:00.

Las entradas ya adquiridas mantienen su validez, y aquellas personas que no puedan asistir en la nueva fecha deberán comunicarse al correo electrónico [email protected] para solicitar el reembolso correspondiente.

“Marica” es una obra apta para mayores de 18 años y representa un homenaje a Federico García Lorca, abordando desde una perspectiva artística su historia, su identidad y su trágico final. En escena, Cibrián interpreta múltiples personajes, incluyendo al propio Lorca, su asesino, sus padres y Salvador Dalí, en una pieza que reflexiona sobre la represión, la dignidad, la creatividad y la libertad.

“Marica” no sólo recrea un encuentro ficticio entre Lorca y su asesino antes de la ejecución, sino que plantea una crítica al castigo social hacia quienes piensan diferente, y ofrece una reflexión sobre la condición humana, el arte y las convicciones personales.

Este unipersonal —descripto por su autor como un “espectáculo multipersonal”— se presenta como un homenaje al hombre y su lucha interna y externa frente a la discriminación.

🎟️ Entradas

Las entradas están disponibles desde $10.600 en weepas.ar y en la boletería del teatro (San Juan 637), de lunes a sábados, de 9 a 13 y de 17 a 21 horas.

Clientes de BanCo con tarjetas Visa crédito acceden a un 20% de descuento, con tope de reintegro de $20.000 y posibilidad de abonar en 3 cuotas sin interés.