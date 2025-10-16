Rige doble alerta por tormentas en Corrientes: prevén más lluvias, granizo y viento fuerte

Tras las intensas lluvias con acumulados que superaron los 200 mm, Corrientes se encuentra bajo alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes para este viernes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó la doble advertencia por lo que se espera la caída abundante de agua, granizo, actividad eléctrica y registrar ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h.

El “evento severo” mencionado semanas atrás en El Litoral se comenzaron a desarrollar en las últimas horas. Algunas zonas de la provincia aún se encuentran anegadas y se espera que en las próximas horas se registren mayores acumulados.

Alerta naranja

En ente nacional, señaló que para la zona de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar rige una advertencia naranja.

“El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente”.

Doble alerta por tormentas fuertes para este viernes. SMN.

Alerta amarilla

En cuanto a la alerta amarilla, se prevé en General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé, el organismo señala que: “El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados puntualmente”, agregaron desde el organismo.