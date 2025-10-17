Carlos Pellegrini fue elegido por la ONU como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo

La localidad correntina de Colonia Carlos Pellegrini, ubicado en el corazón del Iberá fue reconocido por la ONU (Naciones Unidas) como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo.

La distinción se otorgó en el marco del programa Best Tourism Villages 2025, que selecciona a comunidades rurales que se destacan por impulsar el desarrollo sostenible, la inclusión social y la preservación del patrimonio cultural y natural.

Carlos Pellegrini fue uno de los tres pueblos correntinos que se postularon, junto a Loreto y San Miguel. Finalmente, fue este municipio —uno de los principales portales de acceso a los Esteros del Iberá— el elegido para representar tanto a la provincia como a la Argentina.

El anuncio oficial se realizó durante una ceremonia en la ciudad de Huzhou, en la provincia de Zhejiang, China, donde se dieron a conocer los destinos seleccionados a nivel mundial. Junto a Carlos Pellegrini, también fue distinguido el pueblo de Maimará, en la provincia de Jujuy.

Con este nuevo reconocimiento, Argentina suma ocho pueblos con el sello oficial de ONU Turismo desde la creación del programa en 2021. Entre ellos figuran Trevelin (Chubut), La Carolina (San Luis), Caviahue-Copahue (Neuquén), Villa Tulumba (Córdoba), Caspalá (Jujuy) y Gaiman (Chubut).

El logro posiciona a Carlos Pellegrini como un ejemplo de turismo sustentable, comunitario y responsable, con fuerte compromiso en la conservación del ecosistema del Iberá y el fortalecimiento del tejido social y cultural local.