Corrientes: un joven murió tras chocar su moto con un camión

La Policía de Corrientes informó este sábado que murió un joven de 24 años tras chocar con su moto contra un camión en la localidad correntina de Mercedes.

Efectivos policiales fueron alertados de que en la intersección de calle Independencia y Dr. Rivas se había registrado un siniestro vial.

El mismo, tuvo como protagonistas a un camión Mercedes Benz, conducido por un hombre de apellido Monsalvo, acompañado de un acompañante mayor de edad, y una motocicleta Corven Energy, guiada por Martínez, un joven de 24 años.

A raíz del impacto, el conductor de la motocicleta fue trasladado de urgencia al nosocomio local, pero minutos después falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades policiales informaron que en la dependencia local se continúan realizando diligencias e investigaciones para determinar cómo se produjo el siniestro y esclarecer las responsabilidades del hecho.