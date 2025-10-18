¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ciclo lectivo 2026 evacuados San Luis del Palmar
TRAGEDIA

Corrientes: un joven murió tras chocar su moto con un camión

El siniestro se registró en horas de la mañana del viernes en la localidad correntina de Mercedes. 

Por El Litoral

Sabado, 18 de octubre de 2025 a las 12:42

La Policía de Corrientes informó este sábado que murió un joven de 24 años tras chocar con su moto contra un camión en la localidad correntina de Mercedes

Efectivos policiales fueron alertados de que en la intersección de calle Independencia y Dr. Rivas se había registrado un siniestro vial.

El mismo, tuvo como protagonistas a un camión Mercedes Benz, conducido por un hombre de apellido Monsalvo, acompañado de un acompañante mayor de edad, y una motocicleta Corven Energy, guiada por Martínez, un joven de 24 años.

A raíz del impacto, el conductor de la motocicleta fue trasladado de urgencia al nosocomio local, pero minutos después falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades policiales informaron que en la dependencia local se continúan realizando diligencias e investigaciones para determinar cómo se produjo el siniestro y esclarecer las responsabilidades del hecho.

