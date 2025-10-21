Bandana vuelve para festejar 25 años de carrera: los detalles

Bandana es de las bandas que marcó a toda una generación y tras su separación, el público esperó su regreso. En las últimas horas, se supo que el fenómeno pop vuelve a los escenarios para celebrar sus 25 años y la gente enloqueció.

El gran regreso será el domingo 23 de noviembre, en el marco de L.A.T.M. +35, la reconocida propuesta creada por DJ Tommy Muñoz. En esta edición especial, Bandana será la gran protagonista, presentando un show renovado que combinará su esencia original con una puesta moderna, celebrando así un cuarto de siglo de historia y música.

Las entradas estarán a la venta a partir del lunes 20 de Octubre a las 15 hs a través de flashpass.

Con Lissa, Lowrdez, Valeria y Virginia nuevamente reunidas, la banda ícono de los 2000 vuelve para revivir la energía, la complicidad y el espíritu que la convirtió en un verdadero símbolo del pop nacional.

Tras haberse convertido en un emblema de una época con éxitos inolvidables como “Guapas”, “Maldita noche”, “Hasta el día de hoy” y “Llega la noche”, Bandana se prepara para reencontrarse con su público en un espectáculo único, lleno de emoción, baile y nostalgia.

FUENTE: minutouno.com