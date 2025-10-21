Financiamiento universitario: "Nación insiste en el enfrentamiento" dijo Omar Larroza

El rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larroza, moderó el lunes una charla transmitida por streaming con los candidatos de Vamos Corrientes.

El evento se realizó en la Facultad de Medicina, ubicada en el Campus Cabral, donde la gente pudo asistir y también mirar por internet la charla, donde participaron Práxedes López, Diógenes González y Carlos Hernández, candidatos a diputados nacionales.

Charla con candidatos de Vamos Corrientes

Larroza comentó además que estuvo presente el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Fabio Quetglas, y “fue un formato original que propusimos con los diferentes candidatos”.

El rector dijo que “la idea era compartir ese pensamiento que tiene que ver la innovación, la educación, donde teníamos un panel importante, porque estaba la ministra López, estaba Diógenes González y Carlos Hernández, candidatos de Vamos Corrientes”, y agregó que “fueron ellos quienes solicitaron el formato que les propusimos”, ante una entrevista en Radio Nord.

“Se tocaron aspectos de como funciona el sistema, qué cosas se podrían trabajar. La que fuertemente habló sobre el tema recursos, y ahí marcó una posición importante, fue la ministra López”, detalló Larroza.

El dirigente universitario habló sobre la Ley de financiamiento universitario, donde refirió a que “con un artilugio en el primer artículo deja suspendida la aplicación de la Ley hasta tanto el presupuesto no asigne los fondos”, y que sobre este tema “en el próximo plenario veremos cuáles son las acciones que vamos a llevar”.

Medidas de fuerza y situación de la Unne

Sobre las medidas a nivel nacional, Larrosa dijo que “está estipulado para el día un paro, nosotros tenemos un dispar acatamiento, un poco más en el Chaco y bastante leve en Corrientes”. El rector aprovechó para mencionar la situación presupuestaria de la Unne y dijo que “venimos administrando la racionalidad de un presupuesto que nos permite atender las necesidades sustantivas de las actividades” y detalló que entre estas “la investigación no se pueden suspender, la ayuda social a los estudiantes no puede suspenderse”.

Pero si enumeró los sacrificios que tuvieron que hacer, “tenemos algún recorte en el tema de las becas, no generamos un incremento en las becas. Postergamos las obras, la infraestructura en términos de tecnología, algunas acciones que tenían que ver con programas de colaboración internacional”.

Larroza continuó hablando sobre la situación a nivel nacional y dijo que “el Gobierno no está queriendo solucionar a través de una propuesta racional que hizo el sistema universitario” y que desde nación se “insiste en el enfrentamiento sobre algo que tiene mucha legitimidad en la sociedad” nombrando la convocatoria en la defensa de la universidad pública y el caso puntual del Hospital Garrahan. "Francamente, sabemos la decisión que tiene el Gobierno nacional" concluyó el rector.