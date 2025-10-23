Corrientes: denuncia por violencia de género derivó en el hallazgo y secuestro de marihuana

Un procedimiento policial iniciado por una denuncia de violencia de género en la capital provincial culminó con la demora de un hombre y el secuestro de plantas de marihuana en el domicilio.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda de la calle Malvones, luego de que una mujer solicitara asistencia policial tras ser agredida por su ex pareja.

Ante la urgencia del caso, los efectivos se dirigieron al domicilio para asistir a la víctima. Una vez allí, la mujer no solo relató la violencia de género de la que fue objeto, sino que también solicitó a los uniformados que observaran en el interior del patio la presencia de tres plantas de marihuana.

Secuestro e intervención de Drogas Peligrosas

Por disposición de las autoridades judiciales, la Policía procedió al secuestro preventivo de las plantas y solicitó la presencia de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.

El personal especializado realizó el correspondiente test orientativo, el cual arrojó resultado positivo para Cannabis-sativa.

Continuando con las tareas, se procedió a la demora de la ex pareja de la mujer. El hombre, junto con el material secuestrado, fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde se llevan adelante los trámites sumariales correspondientes.