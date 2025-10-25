Corrientes: detuvieron a un hombre que llevaba una motocicleta robada

La Policía de Corrientes informó este sábado que lograron detener a un hombre que circulaba llevando una motocicleta robada en la localidad correntina de Goya.

El hecho ocurrió por calle Tucumán, donde el propietario del rodado había dejado su moto estacionada frente a su local de peluquería.

Al salir del lugar, notó que se la habían sustraído y dio aviso inmediato al SIS 911, que irradió la alerta a todas las dependencias de la ciudad.

Con esa información, la Policía montó un operativo cerrojo y, minutos después, ubicó al sospechoso en inmediaciones de la avenida Rolón.

Al advertir la presencia policial, el individuo arrojó la motocicleta e intentó huir, pero fue reducido y aprehendido en el lugar.

El detenido, un hombre mayor de edad domiciliado en la zona este de Goya, fue trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

En tanto, la motocicleta recuperada fue sometida a las pericias correspondientes y posteriormente restituida a su propietario.