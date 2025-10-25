Carnaval correntino: el temporal destruyó el galpón de Imperio Bahiano en el Nolo Alías

El fuerte temporal de lluvia y viento que se desató sobre la ciudad de Corrientes en las últimas horas provocó graves daños materiales en el galpón de la reconocida agrupación musical Imperio Bahiano, ubicado en el corsódromo Nolo Alías.

La propia agrupación, uno de los emblemas del Carnaval correntino, denunció las pérdidas a través de sus redes sociales. “El temporal de estas últimas horas lamentablemente provocó daños en nuestro galpón, nuestra casa”, señalaron los integrantes.

Daños en plumas e instrumentos

Según el relato de los comparseros, las pérdidas son “significativas e invaluables”. El sector más afectado fue el depósito de elementos clave para la participación en el carnaval: “Nuestro banco de plumas e insumos para la batería fueron afectados”, detallaron.

Según pudo saber El Litoral, en el lugar la agrupación musical tenía un importante acopio de plumas, que se mojaron y resultaron seriamente afectados por el agua que ingresó al predio. Además, algunos instrumentos musicales también sufrieron daños.

El informe oficial de la Municipalidad de Corrientes contabilizó cerca de 100 milímetros de agua caída en la ciudad, aunque no se registraron daños de gravedad ni interrupciones en los servicios esenciales. Cuadrillas de la Subsecretaría de Gestión de Riesgos trabajan desde las primeras horas para despejar desagües y garantizar el escurrimiento del agua.