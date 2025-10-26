Un joven murió en Corrientes tras caer de un caballo cuando perseguía un ciervo

Este domingo al mediodía murió un joven de 20 años después de caer de un caballo cuando perseguía a un ciervo, en un campo del paraje El Tránsito, en la Tercera Sección del Departamento Goya.



El sorprendente hecho se dio cuando un hombre y su hijo recorrían a caballo un área rural, cada cual sobre en su respectiva monta.

El relato aportado por el padre, de apellido Nuñez, daba cuenta que en un momento dado observaron un ciervo y decidieron correrlo. Al cabo de un rato, regresó solo el caballo y junto a un vecino, salieron a buscar a su hijo.



Cuando lo hallaron estaba inmovilizado entre unas malezas, por lo cual lo llevaron de inmediato hacia el hospital Zonal de Goya "Dr Camilo Muniagurria", donde los médicos determinaron su deceso producto de un traumatismo de base cráneo.



Por razones de jurisdicción intervino la Comisaría Primera de Goya, con intervención de la Fiscalía en turno.