Gendarmería en Corrientes: decomisan 489 neumáticos y 18 mil paquetes de cigarrillos en encomiendas

Gendarmería Nacional Argentina (GNA) secuestró una gran cantidad de neumáticos y paquetes de cigarrillos que eran transportados en encomiendas sin el aval legal correspondiente. El procedimiento se realizó en el Control Fijo de la localidad correntina de Cuay Grande, dependiente del Escuadrón 57 “Santo Tomé”.

Funcionarios de la Sección Núcleo realizaron la apertura de las encomiendas que habían sido decomisadas previamente por personal del control, constatando la presencia de un importante cargamento de mercadería ilegal.

El decomiso

En presencia de testigos, los uniformados constataron que se trataba de 211 bultos que contenían:

489 neumáticos de diferentes marcas y medidas.

Un total de 18.000 atados de cigarrillos de origen extranjero.

Toda la mercadería estaba en infracción a la Ley 22.415, conocida como “Código Aduanero”, debido a que no poseía ninguna documentación que avalara su legal traslado y tenencia.

Ante esta situación, el Juzgado Federal de Paso de Los Libres junto a la Fiscalía Federal intervinieron en el caso y dispusieron el secuestro de la mercadería. El cargamento quedó a disposición del personal de la A.R.C.A. Delegación Santo Tomé para los trámites correspondientes.