Santa Rosa: dictaron una charla sobre consumo problemático en un colegio

En la localidad de Santa Rosa se llevó a cabo una destacada charla sobre "consumo problemático", en las instalaciones de la Escuela 968 "Carmelo Fernández" del barrio Llamarada de esa localidad.

Se trasladaron representantes del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia, en una acción coordinada con gente del Ministerio de Educación, atento al uso de las instalaciones educativas.

Estuvo presidida por el subsecretario de Seguridad, Osvaldo de los Santos García junto con integrantes técnicos del Servicio Penitenciario Provincial y la Policía de Corrientes. Cada cual brindó su abordaje desde el lugar de responsabilidad que le compete en la sociedad.

La charla se desarrolló ante alumnos, padres, docentes y vecinos de esa localidad, quienes mostraron su interés frente al flagelo de las drogas, algo que también se da en las pequeñas comunidades.Estuvieron además representantes del Poder Judicial de Santa Rosa, y representantes de una ONG.