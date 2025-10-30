Con tareas investigativas lograron recuperar a una chacha que fue robada

La Policía de Corrientes informó que recuperó un animal de granja que fue robado en San Luis del Palmar.

La Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica recibió la denuncia de Doña Petrona, quien informó que de su domicilio ubicado en calle Bella Vista y 13 de Julio, personas desconocidas ingresaron para robar una chancha de siete meses.

Por tal motivo se inició un rastrillaje en la zona para recuperar al animal. Gracias al dato aportado por un efectivo, que se encontraba de franco de servicio, se logró encontrar a la chancha en un descampado del barrio 184 Viviendas.

El animal fue rescatado y trasladado a la dependencia, donde la damnificada lo reconoció como de su propiedad, agradeciendo al personal por el empeño en la búsqueda.