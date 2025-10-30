La Asociación de Sociedades Rurales eligió a su nueva comisión directiva

La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (Asrc) realizó este jueves su Asamblea General, donde quedó conformada la nueva Comisión Directiva para el próximo período.

La lista encabezada por Carlos Raúl Roldán, de Mercedes, fue elegida como presidente, acompañada por Martín Bruzzo (Bella Vista) como vicepresidente, Juan Federico Palma (Corrientes) como secretario, entre otros dirigentes.

La Asrc agrupa a sociedades rurales de toda la provincia con el fin de representar al sector ante entidades gremiales nacionales como la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y ante el gobierno provincial, defendiendo la producción, la ética empresarial rural y el bienestar del colectivo productivo.

La nueva conducción agradeció a la comisión saliente —encabezada por Miguel Güenaga hasta octubre de 2023— por su gestión. Güenaga fue electo como presidente de la Asrc en octubre de 2023.

El renovado equipo ejecutivo tiene el desafío de “continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre las sociedades rurales de toda la provincia, en defensa de la producción, los valores y el desarrollo del campo correntino”, según expresó la institución.