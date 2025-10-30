La recuperación de un teléfono de alta gama terminó en un barrio de Chaco

La Policía de Corrientes informó que el miércoles recuperó un teléfono de alta gama en la ciudad Capital, donde además se detuvo a un hombre vinculado al robo.

La detención ocurrió durante la tarde del miércoles cuando efectivos que realizaban labores de prevención fueron alertados por el sistema 911 sobre un robo en inmediaciones de calles Lavalle, entre Lisandro Segovia y Mendoza.

Una vez en el lugar se les informó sobre el robo de un teléfono celular de alta gama. Con la colaboración de la damnificada, una mujer mayor de edad, se activó la geolocalización del dispositivo.

Así se desplegó un operativo que terminó en el barrio Los Pescadores de la provincia del Chaco, donde se localizó y recuperó el teléfono. Además, se demoró a un hombre de 30 años quien tenía el dispositivo escondido entre sus pertenencias. Tras las primeras averiguaciones, se constató que el sujeto tenía antecedentes por delitos contra la propiedad.

El demorado y lo recuperado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.