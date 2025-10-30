¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Las noticias más importantes del 30 de octubre de 2025

Por El Litoral

Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 07:08

Analizan la habilitación de playas nocturnas a partir de diciembre en Corrientes

El escrutinio definitivo de Esquina: confirman el triunfo de Olivetti por 164 votos

Milei con gobernadores: los que confirmaron, los que están en duda y los descartados

Confirman la detención de dos narcos en Corrientes atrapados con droga

Atraparon a dos colombianos relacionados con un millonario robo en Corrientes

La teoría del doble miedo: cómo el temor se transformó en victoria

Bomberos voluntarios lanza una colecta solidaria sanluiseños afectados por la inundación

Regatas Corrientes ya está en cuartos de final de la Liga Sudamericana

Proponen una "Licencia Preventiva Oncológica" en Corrientes: qué dice el proyecto presentado en el Senado

Confirman la detención de dos narcos en Corrientes atrapados con droga

Últimas noticias

