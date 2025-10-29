Racing se juega todo frente al Flamengo para pasar a la final de la Copa Libertadores

Racing y Flamengo jugarán este miércoles desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, por la vuelta de la primera semifinal de la Copa Libertadores. Tras perder la ida por 1 a 0 en el Estadio Maracaná, el elenco dirigido por Gustavo Costas irá en busca de remontar la serie y sacar su boleto a la gran final. Del otro lado, el conjunto carioca intentará meterse al partido por el título por cuarta vez en siete años.

Cómo llegan Racing y Flamengo al duelo por la Copa Libertadores

A pesar de haber estado muy cerca de llevarse un empate de Brasil, en gran parte gracias a Facundo Cambeses, la Academia cayó 1 a 0 sobre el final y ahora está obligada a remontar en su cancha. Durante el fin de semana no disputó compromisos por las Elecciones Legislativas, pero eso no evitó que reciba la mala noticia de que Santiago Sosa deberá operarse a causa de la fractura en el seno maxilar superior derecho que le propinó accidentalmente Marcos Rojo, por lo que el cuadro de Avellaneda deberá afrontar el cotejo sin una de sus figuras.

Racing está ante el partido más importante de su historia en el Siglo XXI y quiere volver al partido por el título después de 58 años, algo que logró únicamente en 1967 cuando terminó siendo campeón. Días antes del encuentro, se filtró un audio de Gustavo Costas arengando a los hinchas en el que, entre otras cosas, dijo: "Si estamos juntos, lo vamos a poder lograr. Vamos con todo la Academia carajo".

El Fla sí que tuvo actividad y visitó con varios titulares a Fortaleza el sábado, pero fue derrotado 1 a 0 y perdió la punta del Brasileirao que venía compartiendo con Palmeiras. De esta forma, llegó a ocho partidos perdidos en la temporada y le dio esperanzas a Racing, que tendrá la difícil tarea de romper la muralla defensiva que mantiene la escuadra de Río de Janeiro en la Copa Libertadores, con solo cinco goles encajados. Además, el Mengao no contará con una de sus estrellas más brillantes, luego del anuncio de que Pedro se perderá el duelo de vuelta por una fractura en el antebrazo.

El ganador de este encuentro sacará su boleto para la gran final de América, que por ahora se juega en Lima, y conocerá a su rival el jueves por la noche cuando Palmeiras reciba a Liga de Quito, partido al que los ecuatorianos llegan con una ventaja de tres goles de la ida.

La probable formación de Racing vs. Flamengo, por la Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

El posible once de Flamengo vs. Racing, por la Copa Libertadores

Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Racing vs. Flamengo, por la Copa Libertadores: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 21.30

TV: Fox Sports y Telefé

Árbitro: Piero Maza

VAR: Juan Lara

Estadio: Presidente Perón

