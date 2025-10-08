En una carnicería y depósito de San Roque, secuestraron 150 kilos de carne ilegal

La Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica informó que este martes a la noche secuestró varios kilos de carne ilegal en la localidad correntina de San Roque.

Los agentes realizaron dos allanamientos, uno en la carnicería "San José" y otro en un depósito que pertenecía al mismo comerciante en el municipio. El primer procedimiento se realizó en la carnicería "San José", donde se secuestraron 75 kilos de carne ilegal sin sellos ni documentación que acredite su procedencia. Posteriormente, en el depósito se hallaron 80 kilos de carne del mismo origen.

También, en este último domicilio, se secuestraron cuchillos, serruchos, ganchos, freezer y balanza. Además, observaron restos de sangre, debido a que el lugar era utilizado como matadero clandestino.

Las carnes como los lugares allanados no contaban con habilitación sanitaria, por lo que cuatro personas fueron involucradas al caso y a una de ellas se la detuvo. Desde la Policía, no descartan futuros allanamientos.

Por el momento, se continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades.