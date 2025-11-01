Secuestraron droga y plantas de marihuana en Corrientes

Plantas de marihuana, cocaína, balanza, proyectiles y dinero en efectivo fueron incautados tras un allanamiento realizado por la Gendarmería Nacional en el barrio Mauricio Valenzuela de la ciudad de Goya.

El operativo se concretó por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737 y derivó en la detención de dos personas, según confirmó a El Litoral el periodista local Juan Cruz Velasquez.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Goya, a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo, y permitieron secuestrar sustancias que al ser sometidas al narco test arrojaron resultados positivos para cannabis sativa y clorhidrato de cocaína.

Los detenidos son hermanos y figuran como principales investigados en el expediente.