Corrientes: incautaron carne de ciervos y armas en operativos por tráfico ilegal de fauna

Luego de varios operativos realizados en la zona rural de Esquina, decomisaron carne de tres ciervos cazados y faenados de manera ilegal, armas de fuego, entre otros elementos incautados por personal de la Dirección de Recursos Naturales de la provincia de Corrientes con Fauna y Flora de Pueblo Libertador.

Se trató de tareas destinadas a combatir la caza furtiva y el tráfico ilegal de fauna silvestre, según advirtió el portal Actualidad Esquina.

Durante las actuaciones se incautaron de tres fusiles, un rifle calibre 22 de fabricación casera, una escopeta calibre 16 también de confección artesanal, y tres ciervos obtenidos de manera ilegal.

Actualidad Esquina

Los operativos se desarrollaron en distintos puntos de la jurisdicción de Pueblo Libertador, incluyendo zonas rurales y parajes como Abra Guazú, La Casualidad, Guayquiraró, Cañaditas, Cuchillas, Sarandí, Yunque y Las Mandarinas, así como en las rutas Nacional 12 y provinciales 60, 52, 31 y 126.Las acciones, que se realizaron en horarios diurnos como nocturnos, fueron coordinadas con la Comisaría local y unidades especiales de la Policía de Corrientes, tales como la Unidad Especial de Seguridad Vial y la Policía Rural y Ecológica.Según detallaron, se llevaron a cabo bajo conocimiento y supervisión de la Fiscalía Rural y Ecológica de Esquina, autoridad competente en este tipo de intervenciones.