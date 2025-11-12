¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

SEGURIDAD RURAL

Corrientes: la Policía desarticuló una banda de cuatreros en Esquina

Hay cinco personas detenidas vinculadas al robo, la faena y la venta ilegal de carne bovina.

Por El Litoral

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 12:14

La Policía Rural de Corrientes desarticuló una organización dedicada al abigeato, y detuvo a cinco personas. La investigación comenzó a mediados de octubre tras la denuncia de un establecimiento rural donde se faenaron cuatro vaquillas de manera ilegal.

En una primera etapa, fueron detenidos Luis Alberto Cantero y Rubén Albino Rojo. La investigación continuó y, este martes, se realizaron tres allanamientos simultáneos que permitieron la detención de Aníbal Rodolfo Quintana, Julio César Torres y Miguel Ramón Moreyra. Todos los involucrados son residentes de Esquina y zonas rurales cercanas.

Además, durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad secuestraron elementos de carnicería y otros materiales vinculados a la causa. Es así que la operación fue resultado de varios días de vigilancia e investigación.

Los cinco detenidos permanecen en distintas unidades penitenciarias y, de esta manera, las autoridades confirmaron que la banda dedicada al robo de ganado fue totalmente desarticulada.

 

