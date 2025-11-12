Corrientes: encontraron muerto al hombre que era buscado en Esquina

Raúl Alfredo Morel, quien era buscado desde hace varios días en la ciudad de Esquina, fue encontrado sin vida este miércoles por la mañana. El hallazgo se produjo alrededor de las 8.30 en un espejo de agua ubicado a un costado de la Ruta 12, a la altura del kilómetro 663, en la zona conocida como Arroyo Vega.

Fuentes policiales confirmaron que el cuerpo pertenece a Morel, de 67 años, quien esta semana fue reportado como desaparecido y era buscado por las autoridades y sus familiares.

La investigación quedó a cargo de la unidad fiscal de Esquina, mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia que permitirá establecer las causas del fallecimiento. Además, con el mismo objetivo, en la escena trabajaron personal forense y autoridades judiciales.