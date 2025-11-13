Puente Chaco-Corrientes: investigan la muerte de un joven de Resistencia que cayó a la Costanera Sur

Una trágica noticia conmocionó a la zona de la Costanera Sur de la capital correntina este jueves, donde fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que, según las primeras hipótesis, habría caído desde el Puente General Manuel Belgrano.

Efectivos de la Comisaría Segunda tomaron conocimiento del suceso y se dirigieron al lugar, encontrando el cuerpo sin vida en el piso, cerca de una de las columnas que sostienen la estructura.

La víctima y la investigación policial

La información inicial obtenida por las autoridades permitió identificar a la víctima. Se trata de un joven de 23 años de edad, oriundo de la vecina ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.

Inmediatamente, se dio intervención a las autoridades competentes para iniciar las tareas de rigor. Si bien las primeras versiones indican una caída desde el puente, las autoridades policiales se encuentran investigando las circunstancias exactas que rodearon el hecho.

Los efectivos de la Comisaría Segunda son los encargados de llevar a cabo todas las diligencias del caso.