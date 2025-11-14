Zárate quedó eliminado en el M15 de Azul

El joven tenista correntino Carlos María Zárate (20 años) se despidió del torneo M15 de Azul, Buenos Aires, el caer en su partido de cuartos de final.

En las canchas de polvo de ladrillo del Club de Remo Azul, Zárate, 674 en el ránking de la ATP, cayó este viernes frente a Valerio Aboian (596) por un doble 6-3 en 1 hora y 23 minutos de juego.

No hay dos sin tres, confirmó el bonaerense de 23 años (cuarto preclasificado) que sumó su tercer triunfo frente al correntino en igual cantidad de enfrentamientos.

En las semifinales, Aboian enfrentará a Lorenzo Joaquín Rodríguez. En tanto que en la otra semifinal, se medirán, los también argentinos, Juan Estévez y Luciano Ambrogi.

Zárate, quinto preclasificado en el certamen bonaerense, disputó por sexta vez en el año los cuartos de final de un Future.

El correntino también participó de la competencia de dobles junto a Nicolás Hollender. Los argentinos perdieron en cuartos de final frente al chileno Nicolás Bruna y el argentino Lautaro Falabella por 6-3 y 6-4.