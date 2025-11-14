†

NELSON FERNANDO MAROTTOLI

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2025. Hemos recorrido un largo camino rodeados de hijos, nietos y bisnietos. Con altibajos pero siempre juntos. Hoy te despedimos con mucho dolor. Todavía nos faltaba un trecho por recorrer. Que el viaje sea corto y placentero. Descansa en paz esposo querido, abuelo, bisabuelo Wowo. Tu esposa, nietos y bisnietos. c/785

†

NELSON FERNANDO MAROTTOLI

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2025. Tus nietos y bisnietos te despiden Wowo con dolor y tristeza. Te vamos a extrañar. Que brille para vos la luz que no tiene fin. c/785