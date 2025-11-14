¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policía de Corrientes Javier Milei Inseguridad
NELSON FERNANDO MAROTTOLI

Por El Litoral

Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 00:00

Falleció el 12/11/2025. Hemos recorrido un largo camino rodeados de hijos, nietos y bisnietos. Con altibajos pero siempre juntos. Hoy te despedimos con mucho dolor. Todavía nos faltaba un trecho por recorrer. Que el viaje sea corto y placentero. Descansa en paz esposo querido, abuelo, bisabuelo Wowo. Tu esposa, nietos y bisnietos. c/785

Falleció el 12/11/2025. Tus nietos y bisnietos te despiden Wowo con dolor y tristeza. Te vamos a extrañar. Que brille para vos la luz que no tiene fin. c/785

