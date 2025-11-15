¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Club de Regatas Corrientes Daniel Scioli Encuentro Plurinacional de Mujeres
Bella Vista

Murió un joven y otro está grave tras un accidente en Corrientes

El siniestro se registró en horas de la madrugada del sábado en la localidad correntina de Bella Vista. 

Por El Litoral

Sabado, 15 de noviembre de 2025 a las 11:35

Un joven murió y otro permanece internado en grave estado luego de un siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Bella Vista.

El hecho se registró  sobre calle Buenos Aires, entre Kloster y Tucumán, según informó la Policía de Corrientes. 

De acuerdo con los primeros datos, ambos menores se desplazaban en una motocicleta de 150 cc cuando, por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado.

Como consecuencia, uno de los jóvenes falleció en el lugar. 

Su acompañante, también menor de edad, fue auxiliado y trasladado al hospital local, donde posteriormente los médicos confirmaron que presenta lesiones de consideración.

En el lugar intervino la Unidad Fiscal en turno, que ordenó las diligencias correspondientes. En la dependencia policial continúan con los trámites y actuaciones de rigor para establecer con precisión las circunstancias en que ocurrió el hecho.

