Secuestran carne, armas blancas y plantas de marihuana en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron carne, armas blancas y plantas de marihuana tras una serie de tres allanamientos en el marco de una investigación por supuesto abigeato en la localidad de Garrucho.

Los operativos se concretaron en un establecimiento ganadero de la localidad, donde los uniformados incautaron carne vacuna, cinco cuchillos y distintas prendas de vestir, todos elementos presuntamente vinculados a la causa que se investiga.

Durante las diligencias, los policías también hallaron cinco plantas de origen vegetal, que tras ser sometidas a un test orientativo arrojaron resultado positivo para cannabis sativa (marihuana).

Todo el material fue debidamente resguardado conforme a las formalidades legales.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras que en la dependencia policial se continuaron con los trámites y actuaciones de rigor para avanzar con la investigación del caso.