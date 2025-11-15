Corrientes: detuvieron a un hombre por tenencia de pornografía infantil

La División Unidad Operativa Federal de Goya detuvo el viernes a un hombre mayor de edad acusado de tenencia de material pornográfico y presunto abuso sexual infantil. La medida fue dispuesta por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, y cerró varios meses de una investigación iniciada por otra causa.

El origen del caso se remonta a marzo de 2023, cuando en un operativo realizado se secuestraron dispositivos electrónicos en el marco de una causa por comercialización de documentación falsa.

Fue en septiembre, durante las pericias posteriores, que los investigadores detectaron un giro inesperado: dentro del material analizado se hallaron registros fílmicos y fotográficos de contenido sexual sensible.

Ese descubrimiento motivó una nueva línea de investigación y derivó finalmente en la orden de detención por tenencia de material pornográfico y la sospecha de abuso sexual infantil. La causa continúa bajo investigación.