Corrientes: dos motociclistas están graves tras un choque en Santa Lucía

La Policía de Corrientes informó este sábado que dos hombres resultaron heridos tras un choque entre motocicletas en la localidad de Santa Lucía.

El siniestro ocurrió en inmediaciones de avenida Italia, según informaron fuentes policiales.

El mismo tuvo como protagonista a una motocicleta Honda Wave 110 cc, conducida por un joven mayor de edad, y una Brava Nevada, guiada por un hombre de 49 años.

Producto del choque, ambos motociclistas fueron auxiliados y trasladados al hospital local.

Allí, los médicos confirmaron que el hombre de 49 años presenta lesiones de gravedad, mientras que el joven sufrió heridas de menor consideración.

En el lugar trabajó personal policial realizando las diligencias correspondientes, con intervención de la Unidad Fiscal en turno. En la dependencia policial continúan los trámites de rigor para determinar las causas del siniestro.