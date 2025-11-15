¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Daniel Scioli Encuentro Plurinacional de Mujeres encuentro de barriletes
Interior

Corrientes: dos motociclistas están graves tras un choque en Santa Lucía

El siniestro se registró en horas de la noche del viernes. 

Por El Litoral

Sabado, 15 de noviembre de 2025 a las 12:37

La Policía de Corrientes informó este sábado que dos hombres resultaron heridos tras un choque entre motocicletas en la localidad de Santa Lucía.

El siniestro ocurrió en inmediaciones de avenida Italia, según informaron fuentes policiales.

El mismo tuvo como protagonista a una motocicleta  Honda Wave 110 cc, conducida por un joven mayor de edad, y una Brava Nevada, guiada por un hombre de 49 años.

Producto del choque, ambos motociclistas fueron auxiliados y trasladados al hospital local.

Allí, los médicos confirmaron que el hombre de 49 años presenta lesiones de gravedad, mientras que el joven sufrió heridas de menor consideración.

En el lugar trabajó personal policial realizando las diligencias correspondientes, con intervención de la Unidad Fiscal en turno. En la dependencia policial continúan los trámites de rigor para determinar las causas del siniestro.

