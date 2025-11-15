Desarrolló una app turística en Empedrado y logró la beca para estudiar la carrera de sus sueños

A los 18 años, Cintia Meza, estudiante de la Escuela Técnica de Empedrado logró dar un salto decisivo hacia su futuro ya que obtuvo una beca para estudiar Tecnología Digital en la Universidad Torcuato Di Tella, una de las instituciones más prestigiosas del país. La noticia llegó meses después de que desarrollara, por cuenta propia, una aplicación de turismo para su ciudad como proyecto final de sus prácticas profesionalizantes.

El esfuerzo de Cintia tiene un trasfondo familiar que la impulsa cada día. “Vengo de una familia humilde, que la mayoría no terminó sus estudios, y eso fue lo que me dio más valentía y fuerzas para siempre estar intentando saber un poco más y superarme a mí misma, queriendo que mi familia esté orgullosa de mí”, expresó a El Litoral.

“Desde muy chica busqué posibilidades de salir de mi pueblo, con la idea de crecer, obvio, y tener más margen algún día para cumplir las cosas que quiero. Siempre me gustó todo el entorno contable y administrativo, pero al ir a una escuela técnica aprendí a convivir bastante con la tecnología, entonces busqué algo que mezcle las dos cosas, y esa universidad lo tenía”, contó Cintia.

Su camino se fue definiendo entre el mundo administrativo que siempre le interesó y la informática, una pasión que descubrió al cursar en una escuela técnica.

Una app hecha desde cero para su ciudad

La aplicación desarrollada por Cintia.

El proyecto que terminó de reafirmar su vocación nació como una idea que cargaba desde hacía tiempo. Durante sus prácticas profesionalizantes, eligió desarrollar una aplicación para potenciar el turismo local.

“Yo elegí hacer una aplicación de turismo para Empedrado porque era una idea que venía dando vueltas en mi cabeza hace tiempo”, recordó con orgullo.

Para acceder a la beca, debió presentar sus boletines y un ensayo personal. “Yo me anoté, presenté todos mis boletines de la secundaria y, de acuerdo a eso, me la dieron. También tuve que hacer un ensayo sobre mí, y agregué todo lo que hice a lo largo de los años”, explicó.

Superación, compromiso y vocación

Su paso por la secundaria estuvo marcado no solo por lo académico, sino también por su compromiso social y estudiantil. Participó en la creación del centro de estudiantes, representó a Corrientes en la Mesa Nacional de Jóvenes de la ETP del INET y formó parte del Parlamento Juvenil del Mercosur.

Además, desde 2022 integra actividades de la Pastoral Juvenil de su parroquia, donde suele encargarse de la logística: seguros, presupuestos, inscripción y organización de eventos. “Es lo que más me gusta hacer”, contó.

Movida por su interés por la tecnología, realizó cursos extracurriculares, desarrolló apps y participó en proyectos informáticos. Esa constancia la llevó a apostar por la universidad donde sueña formarse profesionalmente.

“Me apasiona todo lo relacionado con la informática. Desde hace años mi sueño es estudiar, pero desde lo económico nunca estuvo en mis posibilidades. Por ello me siento muy honrada en estar solicitando una beca en su institución”, escribió en su postulación.

Con una mezcla de orgullo y esperanza, imagina lo que viene: “Veo cómo forman a los mejores profesionales y me veo en un futuro siendo uno de ellos, haciendo sentir muy orgullosa a mi familia, que son las personas que más amo y por las que hago esto”, finalizó.

