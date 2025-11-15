La China Suárez: "Soy muy hiriente. Digo cosas de las que me arrepiento"

María Eugenia “China” Suárez volvió a la televisión argentina este viernes con una entrevista cargada de confesiones en Otro día perdido, programa que conduce Mario Pergolini.

La visita había generado expectativa luego de varias negociaciones fallidas para aparecer en otros ciclos de streaming. En el video de apertura, Suárez bromeó sobre los rumores de exigencias y celebró el clima laboral del programa.

Ya en la entrevista, la actriz presentó el tráiler de su nueva serie y confesó que, como su personaje, suele ser vengativa. “Soy muy hiriente, no levanto la voz pero digo cosas que después me arrepiento”, admitió. También reconoció ser impulsiva con las redes sociales: “Hay días que me caliento y agarro el Twitter. Mauro sabe que cuando me está por venir me tiene que sacar el teléfono”.

En otro tramo de la charla, Suárez reveló que estuvo a punto de casarse en el pasado, aunque finalmente suspendió la boda. Entre bromas, Pergolini señaló a Icardi, que seguía la entrevista desde atrás de cámara, como el futuro esposo. Ella respondió: “Se tiene que divorciar primero, en unos meses le sale el divorcio”.

La actriz recordó además sus inicios a los 11 años en la factoría de Cris Morena y contó que sus padres no querían que trabajara en televisión. Con humor ácido, dijo que su padre habría “muerto de un infarto” al verla en el ambiente artístico.



