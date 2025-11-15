La Orquesta Sinfónica de la Prefectura Naval se presenta en Corrientes

La Orquesta Sinfónica de la Prefectura Naval Argentina ofrecerá este domingo 16 de noviembre, desde las 20.30, un concierto especial en el Teatro Vera. Presentará la propuesta “Sinfonía del Río” en un espectáculo que será a beneficio de la Fundación Cultural 7 Corrientes. Las entradas pueden adquirirse en weepas.ar

Bajo la dirección Martín Caila, la formación llegará a Corrientes con la participación ad honorem de sus músicos. El solista invitado será Jorge Suligoy, acompañado por los músicos chamameceros Matías González y Martín Sena. La conducción estará a cargo de Myriam Fleitas y Marcelo Núñez.

La Orquesta Sinfónica de la PNA viene recorriendo distintos escenarios del país con repertorios que combinan música popular y clásica. “Sinfonía del Río” ya fue presentada en el Palacio de la Libertad de Buenos Aires, el Festival del Chamamé de Federal (Entre Ríos), la Usina del Arte y Radio Nacional, en el marco del Día Nacional del Chamamé.

Para esta función en el Vera, se anticipa la presencia de cincuenta músicos en escena, con arreglos especiales de obras clásicas del género.

Entradas

Las entradas, desde $15.900, pueden adquirirse en weepas.ar o en la boletería del teatro (San Juan 637). Además, los clientes del BanCo con tarjeta Visa podrán acceder a financiación en tres cuotas sin interés y hasta un 20% de reintegro.