En contra del abigeato: se realizan controles en carnicerías de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que este miércoles realizó inspección en carnicerías de la localidad de Monte Caseros en busca de anomalías sanitarias y legales.

El procedimiento se realizó de forma conjunta entre la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Monte Caseros y el área de Bromatología de la municipalidad local, con el fin de verificar las condiciones sanitarias y legales de diferentes carnicerías.

“Carnicería Luján” y “La Taba” fueron los locales comerciales donde se realizaron controles y se revisaron las instalaciones, documentación y estado de los productos cárnicos.

El resultado de esta acción fue positivo, pues no se detectaron anomalías de ningún tipo.

Estas acciones continuarán de forma regular, informó la Policía Rural, ya que están en el marco de la prevención del abigeato y promueve las buenas prácticas en este rubro.