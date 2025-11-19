Mundial de fútbol 2026: sorteo, grupos, cabezas de serie y las 42 selecciones clasificadas

El panorama del Mundial 2026 ya quedó sellado antes del sorteo. El cierre de las distintas Eliminatorias alrededor del planeta confirmó a las 42 selecciones que dirán presente el próximo viernes 5 de diciembre para conocer los grupos de la Copa del Mundo que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá. Además, habrá que esperar a marzo para sumar a los otros seis países que completarán este primer certamen con 48 participantes en la historia tras los diversos repechajes.

Hasta el momento, la Fifa no dio a conocer los detalles de cómo será este primer sorteo con 48 seleccionados aunque aclaró que los pormenores del evento se difundirán por intermedio de una circular que debería publicarse en las próximas horas, teniendo en cuenta que el sorteo está pautado para dentro de 16 días en el Kennedy Center de Washington DC. (Estados Unidos) a partir de las 14 de Argentina (a las 12 local).

El Reglamento marca que los cabezas de serie serán “de conformidad con la posición que ocupen las selecciones en la Clasificación Mundial Masculina” de la Fifa. “En un sorteo público, la Fifa distribuirá a las selecciones en grupos, mediante la designación de cabezas de serie y tomando en consideración factores deportivos y geográficos”, plantearon. En las próximas horas, Fifa dará a conocer una nueva actualización del ranking que definirá las cabezas de serie.

Habrá 12 grupos con 4 selecciones cada uno: los 2 primeros de cada zona y los 8 mejores terceros avanzarán a 16avos de final. Al mismo tiempo, se anunció que México estará en el A1, Canadá en el B1 y Estados Unidos en el D1 en su rol de anfitriones.

Esto significa que, tomando como parámetro el calendario que dio a conocer la Fifa a inicios de este año, México protagonizará el partido inaugural el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca. Jugará el segundo encuentro el jueves 18 en el Estadio Akron de Guadalajara y el tercero el miércoles 24 de ese mes en el Azteca.

En este contexto, Canadá comenzará el viernes 12 en el BMO Field de Toronto y cerrará con sus siguientes dos presentaciones en el BC Place de Vancouver el jueves 18 de junio y el miércoles 24. Estados Unidos también debutará el viernes 12, pero en el SoFi Stadium de Los Angeles, viajará el viernes 19 al Lumen Field de Seattle y retornará a Los Angeles para cerrar su agenda de fase de grupos el jueves 25.

Estados Unidos tendrá la mayor cantidad de sedes con 11 de los 16 estadios: Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York/Nueva Jersey. México (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) y Canadá (Vancouver y Toronto), con 3 y 2 sedes respectivamente, completarán la grilla.

La 23ª edición de la Copa del Mundo será la más extensa de la historia con 48 participantes por primera vez que serán parte en total de 104 encuentros: la final será el domingo 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Los últimos seis seleccionados se clasificarán en marzo, cuando se lleven a cabo las dos llaves de Repechajes Internacionales y se definan los últimos cuatro clasificados de Europa con el Repechaje de Uefa.

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (42/42)

• Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

• Concacaf (6/6): México*, Estados Unidos* y Canadá*. Panamá, Curazao y Haití.

• África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

• Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

• Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.

• Europa (12/12): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España.

* Países organizadores

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026 (6/6)

• Conmebol (1/1): Bolivia.

• Oceanía (1/1): Nueva Caledonia.

• África (1/1): República Democrática del Congo.

• Asia (1/1): Irak.

• Concacaf (2/2): Jamaica y Surinam.

* Dos selecciones de las seis que jugarán el Repechaje se clasificarán al Mundial

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE EUROPEO PARA EL MUNDIAL 2026 (16/16)

• Europa (16/16): Irlanda, Eslovaquia, Ucrania, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Bosnia y Herzegovina, Gales, Dinamarca, Kosovo y Turquía. Rumania (Nations League), Suecia (Nations League), Irlanda del Norte (Nations League) y Macedonia del Norte (Nations League).

Clasificarán los 12 segundos de los grupos y 4 de la clasificación de la Nations League que no hayan quedado ni primero ni segundo de las Eliminatorias Uefa: Se definirán los últimos 4 boletos al Mundial para esta federación.

