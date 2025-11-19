Chamamé con voz de mujer: un espectáculo de inclusión y solidaridad en Corrientes

Silvina Escalante presentará Chamamé con voz de mujer el sábado 30 de noviembre en el Teatro Vera. El espectáculo comenzará a las 21 y unirá música litoraleña con solidaridad, ya que la recaudación será destinada a la Fundación Padres TEA “La Esperanza” de Mburucuyá.

La cantante y compositora estrenará su nuevo álbum junto a invitados como Diego Gutiérrez, Los Hijos de los Barrios, Vicki Sánchez, Gustavo Miqueri y Los Alonsitos, entre otros.

El proyecto combina canciones propias y versiones tradicionales para poner en relieve el protagonismo de las mujeres dentro del chamamé.

La función tendrá un fin benéfico

Lo recaudado será para la Fundación Padres TEA “La Esperanza”, organización que desde 2020 brinda apoyo a niños, jóvenes y adultos con distintas discapacidades. La entidad desarrolla talleres artísticos, de alfabetización, cocina, tejido, huerta orgánica y actividades recreativas, además de capacitaciones y campañas de concientización abiertas a la comunidad.

Las entradas pueden conseguirse en las redes sociales de @fanadelamusica, o también a través de los teléfonos 3794-203768 y 3794-351186.